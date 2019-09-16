В Кремле сообщили о серьезной работе по интеграции России и Белоруссии

Москва и Минск проделали серьезную работу по интеграции России и Белоруссии, однако каких-либо конкретных сроков утверждения «дорожной карты» пока нет. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Последние публикации в СМИ на данную тему, добавил представитель Кремля, носят «сугубо предварительный характер».

О том, что Россия и Белоруссия на уровне премьер-министров согласовали сроки интеграции экономических систем двух стран, ранее написала газета «Коммерсантъ». По сведениям издания, программу начнут реализовывать с января 2021 года.

«Коммерсантъ» в публикации также отмечала, что при высокой степени интеграции речь идет практически о создании конфедеративного государства с 2022 года.