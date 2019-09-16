Суд приговорил участника несогласованного митинга в Москве к 3,5 годам колонии

Тверской районный суд Москвы приговорил к трем с половиной годам лишения свободы участника несогласованного митинга Павла Устинова. Напомним, акция протеста прошла в центре столицы третьего августа.

«Следствием и судом установлено, что третьего августа 2019 года в ходе акции Устинов применил насилие в отношении сотрудника полиции, обеспечивающего охрану общественного порядка и безопасность», - говорится в сообщении на сайте Следственного комитета РФ.

Устинова признали виновным по статье «применение насилия в отношении представителя власти». Сам активист свою вину отрицает, отмечая, что не причинял вред сотруднику полиции, а на самом митинге оказался случайно.

По утверждению следствия, мужчина «оказал активное сопротивление - положив правую руку, применил силу корпуса, оказал воздействие на плечевой сустав» силовика Александра Лягина. Судья подчеркнул, что Устинов, помимо нанесения физического вреда, унизил честь и профессиональное достоинство представителя власти, пишет TJ.