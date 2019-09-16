Загадочная активность: что за странные сигналы поступают на Землю из космоса

После успеха первого космического полета казалось, что перед человечеством откроются все тайны вселенной. 24 ноября 1962 года советский народ отправил первое в истории послание в космос. Из Центра дальней космической связи полетели зашифрованные в азбуке Морзе слова: «Мир», «Ленин», «СССР». А после земная аппаратура стала принимать повторяющиеся сигналы.

В 2007 году астрономы впервые записали загадочный радиосигнал из космоса. Он был очень сильным и значительно ярче обычного электромагнитного излучения.

«Во-первых, они просто ни на что не похожи. Это самое необычное, это новый класс явлений. С другой стороны, сразу было ясно, что источники находятся на больших расстояниях, то есть это миллиарды световых лет, это яркие радиовспышки, и при этом они не сопровождались яркими вспышками в других диапазонах. Это бывает очень редко», - считает доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Государственного астрономического института имени Штернберга Сергей Попов.

Сразу же появилось множество теорий о том, какое космическое явление могло породить подобный сигнал. Предположили, что он появляется в результате взрыва сверхновых. И тогда оживились любители теорий о существовании внеземных цивилизаций.

«Долгое время не было повторов, и долгое время, может быть, даже лидерами являлись катастрофические сценарии: полностью взорвалась звезда или еще что-нибудь. Нейтронная звезда сколлапсировала в черную дыру. Ясно, что это событие происходит один раз в жизни объекта, и повторить его нельзя», - объяснил Сергей Попов.

Ученые называют эти сигналы «быстрыми радиовсплесками». Радиотелескопы по всему миру фиксируют их появление практически ниоткуда. Но при этом энергия источника такого сигнала превышает энергию Солнца в сто миллионов раз.

Российские ученые разочаровали любителей теорий о внеземных цивилизациях. Так, Сергей Попов высказал предположение о том, что быстрые радиовсплески связаны со вспышками так называемых магнетаров. Это звезды с исключительно сильным магнитным полем.

«Большое магнитное поле означает, что в нейтронной звезде текут очень сильные электрические токи. А электрический ток - это очень хороший источник энергии», - считает Попов.

Именно эти электромагнитные колебания и вызывают те самые загадочные сигналы из космоса.

Однако некоторые астрофизики все же не исключают возможность искусственного происхождения этих сигналов. Один из таких ученых - Ави Леб из Гарвардского центра астрофизики. Он предположил, что загадочные сигналы могут исходить от гигантских радиопередатчиков инопланетян. Но насколько жизнеспособна эта теория - покажет время.

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