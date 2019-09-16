В Колумбии самолет рухнул на жилой квартал: кадры с места крушения

Минимум семь человек стали жертвами авиакатастрофы на западе Колумбии - двухмоторный самолет рухнул прямо на жилой квартал.

«Звезда» публикует кадры с места трагедии. На них видно, как самолет пробил крышу дома, кругом разбросаны осколки, на месте происшествия работают экстренные службы.

По данным местных СМИ, из девяти человек, находившихся на борту, выжили только двое. Пострадавших доставили в больницы, оба пилота погибли. Самолет упал через несколько минут после взлета.

В настоящее время ведется расследование, специалисты выясняют причину крушения.