Хуситы пригрозили новыми атаками на нефтяные объекты Саудовской Аравии

Йеменские повстанцы-хуситы из движения «Ансар Аллах», которые взяли на себя ответственность за атаку дронами на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, угрожают стране новыми нападениями. Об этом заявил представитель движения в заявлении, опубликованном на сайте телеканала Al Masirah.

«Мы предупреждаем компании и иностранцев об (опасности) присутствия на объектах, которые стали целями (нашей атаки), потому что мы можем вновь нанести по ним удар в любой момент», - цитирует представителя «Ансар Аллаха» РБК.

Он также добавил, что Эр-Рияд должен прекратить военные действия в Йемене.

В ночь на 14 сентября на двух саудовских нефтеперерабатывающих заводах Абкайк и Хурайс вспыхнули сильные пожары. Как заявили власти страны, ЧП произошло из-за атаки дронов.

Как прокомментировали инцидент в Кремле, «подобные турбуленции не способствуют стабилизации рынка энергоносителей». При этом Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин в курсе произошедшего.