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Путин прибыл в Анкару, где пройдет саммит астанинской тройки по Сирии

Василиса Морозова
14:17 16.09.2019
Путин прилетел в Анкару для участия в саммите Россия - Турция - Иран.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Президент РФ Владимир Путин прибыл в турецкую столицу, где 16 сентября примет участие в трехстороннем саммите по Сирии, а также встретится с лидерами Турции и Ирана Реджепом Тайипом Эрдоганом и Хасаном Роухани.

Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Путин прибыл в аэропорт Анкары и направился в президентский дворец, где и пройдет переговоры с Эрдоганом. После этого президент РФ встретится с Роухани, отметил представитель Кремля.

Трехсторонняя встреча лидеров трех стран пройдет в форме ланча. Стороны обсудят двустороннее сотрудничество, а также ситуацию на северо-востоке Сирии. Затем состоится пресс-конференция глав РФ, Турции и Ирана.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что Москва рассчитывает, что саммит в Анкаре откроет двери для проведения встречи в Стамбуле с участием Москвы, Берлина, Анкары и Парижа.

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