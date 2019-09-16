Новак оценил ситуацию на рынке нефти после атак на Saudi Aramco

Глава Минэнерго РФ Александр Новак рассказал, что дефицит на рынке нефти, который, возможно, возникнет после ситуации в Саудовской Аравии, может быть покрыт за счет мировых коммерческих нефтяных запасов.

В настоящее время в мире достаточно коммерческих запасов, чтобы в среднесрочной перспективе покрыть недостаток черного топлива, сказал министр.

Новак отметил, что пока не ясно, необходимо ли будет России наращивать объемы добычи. По его словам, все будет зависеть от оценки саудовцами последствий атаки дронов на нефтегазовую компанию Saudi Aramco, пишет РИА Новости.

Ранее крупнейший экспортер нефти в Саудовской Аравии заявил, что более чем в два раза сократил производства – на 5,7 млн баррелей в сутки после атаки беспилотников на два НПЗ госкомпании, в результате чего произошли пожар и взрыв. Ответственность за атаку взяли на себя повстанцы-хуситы из Йемена.

Вместе с тем, цены на нефть марки Brent выросли на открытии торгов более чем на 19%. Баррель этой марки с поставкой в ноябре стоил на открытии торгов 71,95 доллара.