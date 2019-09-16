Возвращение бабьего лета: синоптики рассказали, когда потеплеет в Москве

В середине следующей недели в Москву вернется теплая, солнечная погода, этот период условно можно будет назвать бабьим летом. Об этом рассказал «Звезде» сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«В ближайшие дни характер погоды в столичном регионе будет обусловлен тыловой частью циклона. С северо-запада и севера на европейскую часть будет поступать холодный воздух, поэтому в конце этой рабочей недели - 20 и 21 сентября - ожидается понижение температуры на значения на 3-4 градуса меньше климатической нормы, при этом понижение температуры будет сопровождаться кратковременными дождями. Пик похолодания придется на пятницу-субботу», - рассказал он.

В первые дни первой декады сентября холодные воздушные массы не позволят повышаться температуре в дневные часы выше 10-12 градусов.

«К середине следующей недели - 25 и 26 сентября - температуры немного повысятся до средних многолетних значений третьей декады сентября, поэтому в дневные часы мы ожидаем при ясной, солнечной погоде температуру около 15-16 градусов, а по ночам не ниже 5-8 градусов. Этот период сухой, солнечной погоды будет длиться несколько дней, и его условно можно будет назвать бабьим летом», - отметил Синенков.

Синоптики ранее рассказали, что в Московском регионе в ближайшую неделю ожидаются заморозки и даже небольшой снег. Дождевые тучи и холодный арктический воздух принесет североатлантический циклон.