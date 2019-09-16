Молния ударила в машину на шоссе в Новороссийске: видео

В Новосибирске во время ливня молния ударила прямо в автомобиль, движущийся по Бердскому шоссе. Внедорожник Toyota RAV4 ехал на небольшой скорости, когда в него дважды угодил электрический разряд. Машину осветила яркая вспышка, после чего водитель остановился.

Инцидент попал на камеру видеорегистратора ехавшего позади автомобиля.

«Как страшно», - комментирует женщина за кадром.

Как пишут местные СМИ, в результате инцидента никто не пострадал. Заднее стекло автомобиля полностью покрылось трещинами, но других видимых повреждений заметно не было.