В Петербурге над Финским заливом прошел смерч: видео
Петербуржцы заметили смерч над Финским заливом в районе Ушково.
© Видео: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб, VK © Фото: Дарья Клюшина, spb_today, ВКонтакте
Очевидцы сняли на видео водяной смерч, образовавшийся над Финским заливом в населенном пункте Ушково в Курортном районе Петербурга. Кадры были опубликованы в соцсетях.
На фотографиях и роликах можно увидеть «воронку», спускающуюся от облаков к заливу.
«15 сентября был замечен смерч над Финским заливом в Ушково в 19.20», - говорится в сообщении в паблике.
По словам жителей города, стихия бушевала недолго. Теперь, как пишут пользователи, можно ожидать «дожди с корюшкой», но некоторые волнуются, «чтобы мельками не моросило».
Также местные жители отметили, что неподалеку от места образования стихии они видели второй, но уже двойной смерч.