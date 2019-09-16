В Петербурге над Финским заливом прошел смерч: видео

Очевидцы сняли на видео водяной смерч, образовавшийся над Финским заливом в населенном пункте Ушково в Курортном районе Петербурга. Кадры были опубликованы в соцсетях.

На фотографиях и роликах можно увидеть «воронку», спускающуюся от облаков к заливу.

«15 сентября был замечен смерч над Финским заливом в Ушково в 19.20», - говорится в сообщении в паблике.

По словам жителей города, стихия бушевала недолго. Теперь, как пишут пользователи, можно ожидать «дожди с корюшкой», но некоторые волнуются, «чтобы мельками не моросило».

Также местные жители отметили, что неподалеку от места образования стихии они видели второй, но уже двойной смерч.