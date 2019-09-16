Сотрудница Минкульта пожаловалась в полицию на мат на концерте Шнурова

В полицию Ростова-на-Дону поступило заявление с жалобой на ненормативную лексику на концерте группы «Ленинград». Заявление написала работник Министерства культуры России по Югу и Кавказу, отметив, что Сергей Шнуров в течение четырех часов выступления прилюдно, на всю «Ростов Арену», употреблял нецензурные выражения.

«Женщина из минкультуры пожаловалась, что у Шнура был в песнях мат. Будет проводиться проверка», - цитирует РИА Новости информированный источник.

Концерт группы «Ленинград» состоялся на стадионе «Ростов Арена» 13 сентября. Как написал в своем Instagram лидер коллектива Сергей Шнуров, мероприятие посетили 45 тысяч человек.