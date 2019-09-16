На Сахалине сотрудника Росгвардии убили из-за замечания о курении

Южно-Сахалинский городской суд арестовал подозреваемого в убийстве росгвардейца. Об этом говорится на сайте пресс-службы областной прокуратуры.

«Рассмотрено ходатайство следователя об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу... Суд удовлетворил ходатайство», - сказано в сообщении.

По данным регионального Следственного комитета, подозреваемым является 51-летний местный житель, который ранее был судим.

По информации следствия, в ночь на 14 сентября мужчина и его сожительница шли к магазину. Проходивший мимо них 23-летний сотрудник Росгвардии сделал мужчине замечание по поводу курения в общественном месте. В результате между гражданами возник конфликт, в ходе него подозреваемый нанес потерпевшему не менее трех ударов ножом . По пути в больницу росгвардеец скончался.

По данному инциденту было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть.