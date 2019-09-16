Минздрав внедряет в России суперсовременную прививку от гриппа

Российские производители разработали самую современную, четырехвалентную вакцину от гриппа, которую начал внедрять Минздрав. Об этом заявил замминистра здравоохранения Сергей Краевой на «Глобальном саммите по вакцинации» в Брюсселе.

По словам Краевого, раньше четырехвалентная вакцина производилась всего в шести странах, а теперь она входит в российский национальный календарь прививок.

В текущем году в России ожидаются два штамма гриппа А, помимо которых ВОЗ также рекомендует один штамм гриппа В. Однако специалисты, по словам замминистра, часто не угадывают с рекомендациями, поскольку штамм В очень «своевольный».

«Поэтому сейчас в развитых странах переходят на так называемую четырехвалентную вакцину, то есть содержащую два актуальных штамма А и два актуальных штамма гриппа B», - цитирует Краевого РИА Новости.

План вакцинации россиян рассчитан до 2022 года. В этом году данная прививка будет делаться тем, кто находится в так называемой «повышенной группе риска». Это люди, чаще всего общающиеся с населением и подверженные опасности инфекции, - медработники, учителя, кассиры, работники транспорта и коммунальных служб.

В первую очередь вакцина будет направлена в регионы, которые специалисты называют «входными воротами»: это приграничные районы, Дальний Восток, а также запад страны, где наиболее выражены миграционные потоки и вероятен завоз вируса гриппа.

Также участники саммита говорили о необходимости донести до граждан важность вакцинопрофилактики. Она, в свою очередь, является защитой от инвалидности, смертности, дополнительных экономических затрат на лечение.