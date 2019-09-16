Обвиняемая в оскорблении тулунчан чиновница попросила прощения

Обвиняемая в оскорблении пострадавших от наводнения в Тулуне чиновница Ирина Алашкевич попросила прощения. Она отметила, что ее слова были вырваны из контекста.

«Выражения были сказаны сгоряча грубо, в сердцах, но все это потому, что две недели жизни в Тулуне дались непросто и оставили большой отпечаток в душе», - написала Алашкевич на своей странице в социальной сети Facebook. «Прошу тулунчан простить меня от всего сердца. Эти слова были обращены не к вам», - отметила она.

Она добавила, что человек, который сделал скандальную аудиозапись, обрезал в ней важные моменты, которые многое объясняют.

Алашкевич также заявила, что приняла решение написать заявление об увольнении.

Третьего сентября стало известно, что Алашкевич отстранили от работы.

На распространенной в соцсетях записи женщина оскорбительно отзывается о тулунчанах, которые собрались на встречу с президентом России. В частности, она называет их «бичевней» и критикует их за выбор одежды. Сама чиновница этот материал назвала фальсификацией.