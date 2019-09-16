Последний сдался: житель Омска выкинул новогоднюю ель в сентябре

Житель Омска выкинул новогоднюю елку в сентябре. В соцсетях опубликовали фотографию засохшей ели, которая была сделана на одной из улиц города.

«Последний сдался», - написал автор снимка.

Публикация набрала большое количество комментариев. Омичи предположили, что владелец дерева мог бы подержать елку до следующего Нового года, так как осталось недолго. Другие поинтересовались, не задержались ли вместе с елью и гости.

© Валерия Вандышева, Ольга Небожатко, Вконтакте

Как оказалось, некоторые из жителей города до сих пор так и не выбросили новогоднее дерево, поскольку решили сделать это 30 декабря. Пользователи отправили доказательства – фотографии с елками, которые до сих пор находятся в их квартирах.