Подозреваемая в оскорблении тулунчан чиновница уволилась по собственному желанию

Подозреваемая в оскорблении пострадавших от наводнения жителей Приангарья глава пресс-службы правительства региона Ирина Алашкевич решила по собственному желанию покинуть свой пост. Об этом сообщила ТАСС сама Алашкевич.

«Да, я написала заявление по собственному желанию», - заявила она ТАСС.

В пресс-службе правительства Иркутской области не уточнили, кто займет этот пост.

Аудиозапись, на которой женщина с голосом, похожим на голос начальника управления пресс-службы и информации правительства Приангарья, в грубой форме высказывается о людях, которые пострадали от крупных паводков, появилась в социальных сетях в августе. На записи женщина рассказывает о том, что на встречу с посетившим Иркутскую область Владимиром Путиным пришли плохо одетые люди.

Эксперты нашли в аудиозаписи признаки монтажа. Губернатор Приангарья Сергей Левченко сообщил журналистам, что власти сделали запрос на повторную экспертизу. В свою очередь, Алашкевич заявила, что аудиозапись считает сфальсифицированной, однако ждет заключения экспертов.