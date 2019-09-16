Все ушло под воду: новые кадры из затопленной Испании

В Испании в результате наводнений погибли шесть человек, сообщает газета El Pais.

Власти страны подсчитывают убытки от самого мощного наводнения за последние 100 лет. В некоторых городах введен красный уровень опасности из-за ливней и штормового ветра.

В Аликанте во время грозы зафиксировали рекордное количество молний. Из-за проливных дождей реки вышли из берегов. Потоки воды уносили автомобили, заливали первые этажи домов. Оказались размыты дороги и затоплены улицы. Было приостановлено движение поездов, также закрыли аэропорты.

В нескольких десятках испанских школ отменили занятия. Из зоны бедствия эвакуировали более трех тысяч жителей. В пострадавшие регионы направлены военные подразделения и спецтехника.

Ранее сообщалось, что на юго-востоке Испании в результате стихийного бедствия погибли четыре человека.