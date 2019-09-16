В Астраханской области вывели арбузы разных цветов и вкусов

Селекционеры Астраханской области вывели арбузы разных цветов, форм и привкусов, на прилавках страны они могут появиться уже через несколько лет. Об этом заявил избранный губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

«У нас есть удивительные селекционные наработки - есть арбузы разных форм, цветов и вкусов. Я в этом году попробовал арбуз с белой мякотью и разными привкусами. Самый интересный был с привкусом ванили», - рассказал он в интервью РИА Новости.

Избранный губернатор Астраханской области отметил, что ассортимент арбузов будет расти. По его словам, на прилавках области такие ягоды уже есть. Для выхода за пределы региона нужно несколько лет, чтобы люди узнали, что есть такой продукт и он безопасный и вкусный.