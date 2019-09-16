В рамках декоммунизации на Украине переименовали почти тысячу городов

Почти тысяча городов, а также 52 тысячи улиц получили новые или свои древние названия в рамках проведения декоммунизации на Украине. Об этом сообщил глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович в Facebook.

По словам Вятровича, декоммунизация не только «очистила украинское пространство от пропаганды», но также «вернула украинцам символическую собственность» на их города, села и улицы. Этот процесс стал реформой, которую наиболее всего обсуждали всем украинским обществом, отмечает историк.

«Мы решали и решили сами, как по-новому назвать или вернуть древнейшие имена 52 тысячам улиц, 989 городам, 26 районам, а кроме того - скверам, горам, рекам», - отметил Вятрович.

Закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов», который запрещает пропаганду советской символики, действует на Украине с мая 2015 года. Согласно ему предполагается переименование городов и улиц, которые названы в честь советских государственных деятелей.

В июле этого года в Харькове у здания горсовета повесили чучела депутатов, проголосовавших за переименование одной из улиц в честь маршала СССР Георгия Жукова. Идею перфоманса предложили сторонники партии «Национальный корпус».