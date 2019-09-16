Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Неизвестный расстрелял молодых людей у станции «Тимирязевская» в Москве

Василиса Морозова
10:53 16.09.2019
Два жителя Омска пострадали при стрельбе у станции «Тимирязевская» в столице.
Неизвестный расстрелял молодых людей у станции «Тимирязевская» в Москве
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press

Неизвестный устроил стрельбу у станции метро «Тимирязевская» в Москве, ранив двух молодых людей. Об этом «Звезде» рассказали в пресс-службе ГУ МВД по столице.

«15 сентября в 00.01 на службу о2 поступило сообщение о стрельбе на Дмитровском шоссе, дом 13а. На указанном адресе полицией были обнаружены двое молодых людей 1998 и 1999 года рождения с травмами различной степени тяжести, которые были госпитализированы в медучреждение», - сообщили в полиции.

В МВД уточнили, что один из пострадавших получил открытую черепно-мозговую травму, а также перелом основания черепа и проникающее ранение глазного яблока, другой молодой человек поступил в больницу с непроникающим огнестрельным ранением передней брюшной стенки, правого предплечья и мочки правого уха.

«Установлено, что 14 сентября в 23.58 у входа в вестибюль станции метро "Тимирязевская" неизвестный мужчина из хулиганских побуждений, используя, предположительно, травматическое оружие, причинил двум молодым людям телесные повреждения, после чего скрылся», - добавили в правоохранительных органах.

Полицейские возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия»). Правоохранители устанавливают обстоятельства ЧП, а также личность нападавшего.

По данным агентства «Москва», пострадавшие от нападения у метро молодые люди приехали в столицу из Омска.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата16.09.2019, 07:45
Путин обсудит в Анкаре с Эрдоганом и Роухани ситуацию в Сирии
Дата16.09.2019, 05:00
«Тюльпаны» спешат на «Центр»: артиллеристы совершают 500-километровый марш
Дата15.09.2019, 16:29
Кокорина и Мамаева готовы взять в «Крылья советов»
Дата02.09.2019, 17:31
От Су-57 до МС-21: главные новинки авиасалона МАКС-2019 в фотографиях
Дата16.09.2019, 10:47
Министерству обороны РФ передано 15 комплектов «Бахча-У-ПДС»
Дата11.09.2019, 17:29
В Москве прошла презентация выставки, посвященной жизни маршала Малиновского
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
11:21 В стране и мире
Видео
Все ушло под воду: новые кадры из затопленной Испании
10:56 В стране и мире
В рамках декоммунизации на Украине переименовали почти тысячу городов
10:47 ОПК
Министерству обороны РФ передано 15 комплектов «Бахча-У-ПДС»
10:37 В стране и мире
В Минздраве напомнили о необходимости прививок
10:20 В стране и мире
СМИ: у Заворотнюк возникли осложнения из-за аппарата ИВЛ
События дня
События дня
Центр-2019
МАКС-2019
АрМИ-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
В небе над Стамбулом российский Су-35 показал фигуры высшего пилотажа
Садальский опубликовал переписку с Заворотнюк
Москвичей предупредили о приближении барической «пилы»
Телеканал «Звезда» объявляет конкурс «#ЗагадкиТолстого»
Газ и неизвестность: ученые раскрыли тайну бункера Гитлера
Ритуальные жертвы: выдвинута новая версия гибели группы Дятлова
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.