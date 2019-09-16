Неизвестный расстрелял молодых людей у станции «Тимирязевская» в Москве

Неизвестный устроил стрельбу у станции метро «Тимирязевская» в Москве, ранив двух молодых людей. Об этом «Звезде» рассказали в пресс-службе ГУ МВД по столице.

«15 сентября в 00.01 на службу о2 поступило сообщение о стрельбе на Дмитровском шоссе, дом 13а. На указанном адресе полицией были обнаружены двое молодых людей 1998 и 1999 года рождения с травмами различной степени тяжести, которые были госпитализированы в медучреждение», - сообщили в полиции.

В МВД уточнили, что один из пострадавших получил открытую черепно-мозговую травму, а также перелом основания черепа и проникающее ранение глазного яблока, другой молодой человек поступил в больницу с непроникающим огнестрельным ранением передней брюшной стенки, правого предплечья и мочки правого уха.

«Установлено, что 14 сентября в 23.58 у входа в вестибюль станции метро "Тимирязевская" неизвестный мужчина из хулиганских побуждений, используя, предположительно, травматическое оружие, причинил двум молодым людям телесные повреждения, после чего скрылся», - добавили в правоохранительных органах.

Полицейские возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия»). Правоохранители устанавливают обстоятельства ЧП, а также личность нападавшего.

По данным агентства «Москва», пострадавшие от нападения у метро молодые люди приехали в столицу из Омска.