В Минздраве напомнили о необходимости прививок
Вопрос эффективности информирования населения о плюсах вакцинации стал одним из ключевых на прошедшем международном «Глобальном саммите по вакцинации» в Брюсселе. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения России Сергей Краевой, который принимал участие в форуме.
По его словам, участники саммита говорили о том, что необходимо донести до граждан, что вакцинопрофилактика - защита от инвалидности, смертности, а также защита от дополнительных экономических затрат на лечение.
«Информация должна быть простая, доступная, понятная, причем ее нужно адаптировать под различные социальные слои населения, сектора общества. То есть для молодежи, подростков - это один посыл. Для более старшего поколения - другой посыл», - заявил Краевой РИА Новости.
На форуме отмечалось, что необходимо использовать все современные средства подачи информации, в том числе СМИ, интернет и социальные сети с обязательным привлечением людей, которые могут пользоваться авторитетом в разных социальных слоях общества.
То есть, как заявил Краевой, информация должна быть сегментированной, доступной, простой и понятной.
Как рассказал заместитель министра здравоохранения, на форуме было интересное выступление, в ходе которого он услышал, что информацию о вакцинации нужно подавать так, чтобы она не была дискуссией, потому что такая форма уже предполагает наличие минусов.
«У вакцинации нет минусов, одни плюсы. Поэтому, согласно этой позиции, при донесении информации необходимо исходить не из дискуссионного, а информационного посыла», - отметил Краевой.