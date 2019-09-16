В Минздраве напомнили о необходимости прививок

Вопрос эффективности информирования населения о плюсах вакцинации стал одним из ключевых на прошедшем международном «Глобальном саммите по вакцинации» в Брюсселе. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения России Сергей Краевой, который принимал участие в форуме.

По его словам, участники саммита говорили о том, что необходимо донести до граждан, что вакцинопрофилактика - защита от инвалидности, смертности, а также защита от дополнительных экономических затрат на лечение.

«Информация должна быть простая, доступная, понятная, причем ее нужно адаптировать под различные социальные слои населения, сектора общества. То есть для молодежи, подростков - это один посыл. Для более старшего поколения - другой посыл», - заявил Краевой РИА Новости.

На форуме отмечалось, что необходимо использовать все современные средства подачи информации, в том числе СМИ, интернет и социальные сети с обязательным привлечением людей, которые могут пользоваться авторитетом в разных социальных слоях общества.

То есть, как заявил Краевой, информация должна быть сегментированной, доступной, простой и понятной.

Как рассказал заместитель министра здравоохранения, на форуме было интересное выступление, в ходе которого он услышал, что информацию о вакцинации нужно подавать так, чтобы она не была дискуссией, потому что такая форма уже предполагает наличие минусов.