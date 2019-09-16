СМИ: у Заворотнюк возникли осложнения из-за аппарата ИВЛ

Полиорганная недостаточность и пневмония развились у актрисы Анастасии Заворотнюк, которая находится в коме в одной из московских клиник, пишет Mash.

Как утверждает паблик, осложнения у актрисы возникли из-за аппарата искусственной вентиляции легких. Отмечается, что в московском медцентре прервали интенсивную терапию Заворотнюк. Муж 48-летней актрисы Петр Чернышев и ее мать находятся у ее постели ежедневно, сменяя друг друга на дежурстве.

Ранее СМИ узнали, в какую клинику была госпитализирована Анастасия Заворотнюк с отеком мозга и другими осложнениями, вызванными опухолью головного мозга.

О болезни Анастасии Заворотнюк стали говорить в апреле нынешнего года, когда звезда сериала «Моя прекрасная няня» перестала появляться на публике.