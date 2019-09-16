Жителей Приамурья завалило первым снегом

В Амурской области в этом году первый снег выпал уже в сентябре. Как сообщили в региональном Гидрометцентре, зимние осадки начались в селе Лопча Тындинского района и Сковородине. Накануне дежурный синоптик предупредил, что в ночь на понедельник, 16 сентября, по северу региона ожидаются сильные осадки в виде снега и мокрого дождя - до 15 мм.

Прогноз оправдался: наутро сады и огороды местных жителей завалило густым снежным покровом. В соцсетях появились видеоролики, на которых видны цветущие под сугробами розы и клубника. В отдельных районах выпало столько снега, что с ним с трудом справлялись дворники автомобилей.

Главное управление МЧС России по Амурской области призвало жителей к осторожности на дорогах и попросило муниципалитеты подготовиться к плохой погоде.

По сравнению с 2018 годом, снег в регионе начался гораздо раньше. Как отметили в Гидрометцентре, в 2018 году в Тындинском районе снежная крупа пошла 2 октября, а первый снег лег уже 6 октября.