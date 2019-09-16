СМИ: РФ сможет поставлять газ в ЕС без контракта с Украиной

Со следующего года могут начаться поставки российского газа в Евросоюз без нового контракта с Украиной.

Для возобновления транзита голубого топлива из РФ через украинскую территорию необходимо, чтобы Киев выполнил свои обязательства в рамках членства в Европейском энергетическом сообществе.

Украина пообещала к 1 января 2020 года имплементировать энергетические нормы Евросоюза в своем законодательстве, пишет ТАСС со ссылкой на источник в энергетическом секторе. В частности, речь идет о проведении аукционов на резервирование транзитных мощностей.

Оператор газотранспортной системы Украины будет обязан выставлять на аукцион свои транзитные мощности, которые российский «Газпром» сможет выкупать, сообщает собеседник агентства.