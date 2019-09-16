Смыло волной с пирса: турист погиб под Калининградом

В городе Зеленоградске Калининградской области погиб турист из Латвии. Во время сильного шторма 49-летнего мужчину смыло в море волной. Трагедия произошла, когда он прогуливался по молу.

Товарищи вызвали скорую и спасателей, однако они не успели оперативно прибыть на место происшествия. Один из друзей нашел веревку и с помощью нее вытащил иностранца из воды, но спасти его не удалось. Медики по прибытию констатировали смерть мужчины.

О случившемся сообщила очевидец произошедшего Вера Борисевич на своей странице в Facebook. Она подчеркнула, что на пляже никто не следил за доступом людей на пирсы во время шторма. Следователи выясняют обстоятельства гибели иностранца.