«Первые белые мухи»: заморозки и снег придут в Москву

Синоптики рассказали о погоде в Московском регионе на ближайшую неделю. Так, по данным специалистов, жителей столицы и области ожидают заморозки и даже небольшой снег. Дождевые тучи и холодный арктический воздух принесет с собой североатлантический циклон.

«Температурный фон окажется на 5°ниже климатической нормы и станет опережать календарь на 25 суток», - рассказали в центре погоды «Фобос».

А из-за высокой влажности и вовсе будет казаться, что холоднее еще на 3-4 градуса, чем реальные показатели.

К концу недели в ночные часы в Москве столбики термометров приблизятся к нулевой отметке, а в Подмосковье местами ожидаются заморозки до -2°. Днем воздух будет прогреваться лишь до +6…+11°.

«В небе столичного региона к выходным кое-где вместе с дождем могут появиться первые белые мухи - вкрапления в осадки небольшого мокрого снега, который, тем не менее, будет носить исключительно символический, незначительный и мозаичный характер, и сразу же будет таять», - добавили синоптики.

Кроме того, по столице пройдет барическая «пила» - резкие колебания атмосферного давления.