Пассажирский самолет с отказавшим двигателем экстренно сел в Красноярске

В аэропорту Красноярска совершил экстренную посадку пассажирский самолет Як-42. Лайнер следовал из поселка Талакан в Уфу. На его борту находятся 120 человек и 8 членов экипажа, сообщает «360».

По предварительной информации, причиной незапланированной посадки стала техническая неисправность самолета, а именно отказ одного из двигателей. В результате инцидента никто не пострадал, сообщает региональное ГУ МЧС.

Ранее стало известно о том, что в Оймяконском районе Якутии перестал выходить на связь пилот вертолета, перевозящего груз ранее заготовленной рыбы. Сейчас воздушное судно ищут силами МЧС с земли и с воздуха.