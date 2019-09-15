В Якутии вертолет с тремя людьми на борту перестал выходить на связь

Экипаж вертолета Eurocopter перестал выходить на связь в Якутии. Сообщение об этом распространила пресс-служба республиканского ГУ МЧС России. На борту воздушного судна находится пилот и два пассажира.

Этим утром вертолет вылетел по маршруту: поселок Усть-Нера Оймяконского района - озеро Аяма - ручей Уточан - Усть-Нера с грузом ранее заготовленной рыбы. На сайте ведомства сообщается, что аварийные маяки, установленные на борту вертолета, не срабатывали, однако пилот не выходит на связь.

В настоящее время поиски пропавшего вертолета ведутся силами МЧС и с использованием частных воздушных судов.