В Черное море вошел корабль ВМС США

Экспедиционный транспортный корабль ВМС США USNS Yuma (T-EPF-8) вошел сегодня в акваторию Черного моря.

Это уже третий раз за текущий год, когда USNS Yuma проходит Босфор, отмечается на сайте Bosphorus Observer, который отслеживает передвижения кораблей в данном регионе.

Между тем о цели захода корабля в акваторию Черного моря пока ничего неизвестно, однако, по данным сайт aif.ru, во время своего последнего визита корабль посещал порт Одессы для участия в украино-американских учений Sea Breeze-2019.

USNS Yuma - Быстроходное транспортное судно предназначено для оперативной переброски войск, грузов и военной техники. Вооружение корабля состоит из четырех крупнокалиберных пулеметов.