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«Возможности уже нет»: нейрохирург объяснил бесполезность операции Заворотнюк

Ян Брацкий
09:14 15.09.2019
По заверению эксперта, если пациента со злокачественной опухолью головного мозга пришлось ввести в состояние искусственной комы, то оперативное лечение уже бесполезно.
«Возможности уже нет»: нейрохирург объяснил бесполезность операции Заворотнюк
© Фото: Анна Сергеева, РИА Новости

Операция по удалению злокачественной опухоли головного мозга у Анастасии Заворотнюк крайне опасна при ее состоянии и, скорее всего, бесполезна. Такое мнение озвучил нейрохирург Центра радиохирургии НИИ имени Склифасовского Вячеслав Рак.

Ранее сайт «Комсомольской правды» сообщил, что у звезды сериала «Моя прекрасная няня» диагностирована глиобластома - тип рака, который четыре года назад убил певицу Жанну Фриске.

«Главная сложность глиобластомы в том, что она прорастает сквозь здоровые ткани головного мозга, поэтому четко ограничить ее размеры невозможно. Обычно такая опухоль на 2-3 сантиметра больше, чем врач видит с помощью компьютерной томограммы», - цитирует сайт «Комсомольской правды» объяснения сотрудника Центра радиохирургии.

По данным СМИ, в настоящее время актриса находится в реанимации одной из московских больниц в состоянии искусственной комы. Такое решение приняли медики, занимающиеся ее лечением. В данном случае, считает нейрохирург, возможно ли терапевтическое лечение. Ранее стало известно, что Заворотнюк частично парализовало.

«Если опухоль развилась до такой стадии, что пациент находится в коме, возможности провести операцию уже нет. Поэтому при таком заболевании редко используется оперативное вмешательство, чаще - комбинированная терапия, химиотерапия, лучевая. Только так можно продлить жизнь человеку. К сожалению, победить эту опухоль практически невозможно, и пятилетняя выживаемость составляет считанные проценты», - рассказал нейрохирург.

Впервые о возможных проблемах со здоровьем у Анастасии Заворотнюк стало известно в апреле этого года, когда она в последний раз появилась на публике. Тогда же появилась информация, что у актрисы может быть рак. Она отменила спектакли, перестала размещать новые фотографии в социальных сетях и по некоторым данным, улетела в Европу на лечение. Официальных данных от представителей и близких артистки о состоянии ее здоровья до сих пор не поступало.

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