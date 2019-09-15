На месте сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово открыли парк в память о погибших

В Кемерово на месте сгоревшего в прошлом году торгового центра «Зимняя вишня» открыли мемориальный комплекс в память о погибших. «Парк ангелов» - проект американского архитектора и ландшафтного дизайнера Джона Вайдмана, который создал на площади в 1,8 гектара современное пространство для отдыха.

Парк делится на две части большой каменной стеной. С одной стороны от нее разбит газон и прогулочные дорожки, а на другой установлены ротонда, светомузыкальная башня и другие объекты.

В уединенном уголке сквера расположена часовня, внутри - имена всех погибших во время пожара. В парке высадили 60 сосен в память о 60 жертвах трагедии.

Изначально открытие парка было запланировано на 20 августа, потом его переносили на 1 сентября и, наконец, сегодня состоялось торжественное открытие. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев подчеркнул, что у строителей не было цели создать из парка место скорби. Сквер должен символизировать собой место памяти и силы.

«Здесь на небольшом пятачке было реализовано все: и горы наши, и холмы, и равнины, и вся растительность, которая только существует у нас в Кузбассе. Мы сделали старинную башню, которая частично отражает, с чего начинался весь Кузбасс - с Кузнецкой крепости», - цитирует РИА Новости заявление Цивилева в ходе пресс-тура по парку.

Сильнейший пожар вспыхнул в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» 25 марта прошлого года. Как выяснилось позже, очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были размещены кинозалы и игровые комнаты для детей с аттракционами. Пламя распространилось моментально.

В результате трагедии погибли 60 человек, большинство из них дети. По уголовному делу, которое следствие возбудило сразу после пожара, были арестованы 15 человек.