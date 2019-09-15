В США рассекретили документы о подготовке животных для шпионажа

Руководство Центрального разведывательного управления США рассекретило ряд документов об использовании птиц и животных для шпионажа во времена холодной войны. Согласно отчету, ЦРУ занималось дрессировкой голубей, которые потом фотографировали военные и гражданские объекты на территории СССР при помощи миниатюрных камер.

Американские разведчики не ограничивались голубями. Для проведения спецопераций в советской акватории американцы натаскивали дельфинов, обучая их минированию кораблей и портовой инфраструктуры, пишет Gulf News.

Также ЦРУ рассматривало возможность использования перелетных птиц для контроля над испытаниями химического оружия Советским Союзом.