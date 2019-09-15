«Похвальба и нездоровый азарт»: в Крыму оценили планы Украины о соединении двух морей

Депутат Госдумы РФ от Крыма Руслан Бельбек назвал нездоровым азартом планы официального Киева соединить Черное и Балтийское моря. Накануне о необходимости реализации такого глобального инфраструктурного проекта заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

По мнению российского парламентария, подобные планы не имеют ничего общего с глобальной стратегией и напоминают неосуществимые лозунги из прошлого.

«Это похоже на призывы из разряда "горы сравняем, а реки повернем вспять". Есть ли смысл в такой глобальной перестройке рельефа? Какой-то стратегии здесь нет, есть похвальба и какой-то нездоровый азарт, мол, смотрите, как мы можем», - цитируют «Известия» слова депутата Госдумы РФ.

Накануне глава украинского кабинета министров предложил соединить два моря водным путем, предложив 40 возможных маршрутов. По словам Гончарука, для реализации такой масштабной задумки необходимо заручиться поддержкой Польши и Белоруссии, так как через территории этих государств проходят потенциальные маршруты водного пути.