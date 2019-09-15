В США предложили свою нефть после атаки на саудовские НПЗ

Власти США заявили о готовности задействовать имеющиеся у них стратегические нефтяные резервы, чтобы избежать возможных перебоев на рынке энергоносителей. Об этом на фоне атак на два нефтеперерабатывающих завода в Саудовской Аравии заявила официальный представитель Минэнерго США Шейлин Хайнс. По ее подсчетом необходимо выделить около 645 миллионов баррелей нейти.

О готовности содействовать этому уже заявил министр энергетики страны Рик Перри. Так же он поручил проработать возможные варианты сотрудничества и коллективных действий с представителями Международного энергетического агентства, сообщает Reuters.

Накануне, в результате атаки беспилотных летательных средств, вспыхнул сильнейший пожар на НПЗ компании Saudi Aramco. Сначала произошел мощный взрыв, а потом пламя охватило цистерны с топливом. Огонь не могли потушить несколько часов. Ответственность за нападение взяли на себя представители повстанческого движения Йемена, пишет Gulf News. По данным издания, они запустили 10 дронов, которые атаковали нефтяные объекты в районах месторождений Абкайк и Хурайс на востоке Саудовской Аравии.

Госсекретарь США Майкл Помпео поспешил возложить ответственность за атаку дронами на официальный Тегеран и призвал мировое сообщество единодушно осудить эти действия.