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В МИД Польши объяснили, почему не пригласили Россию на торжества

Тамара Астапенкова
05:57 01.09.2019
Заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк сказал, что Варшава во время выбора гостей на памятные мероприятия, руководствовалась «современным критерием».
В МИД Польши объяснили, почему не пригласили Россию на торжества
© Фото: Adrian Grycuk, Wikimedia

Заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк объяснил, почему Россия не была приглашена на мероприятия, посвященные 80 годовщине начала Второй мировой войны.

По словам дипломата, Польша руководствовалась «современным критерием», когда выбирала гостей на памятные мероприятия. Он добавил, что были приглашены представители Евросоюза, НАТО и «Восточного партнерства». По мнению Шимона Шинковского, Россия не подходит ни под один из этих форматов.  

Шимон Шинковский вель Сенк считает, что РФ якобы совершенно не заинтересована отдавать дань памяти тем трагическим событиям в «духе исторической правды». Он также добавил, что Польша меняет свой подход к историческим вопросам.

Дипломат привел пример, что 10 лет назад на памятные мероприятия, посвященные годовщине начала Второй Мировой войны, был приглашен премьер-министр РФ Владимир Путин. На этот раз решили пригласить президента США Дональда Трампа.

«Это историческая смена нашего подхода к историческим вопросам, к тому, что было  десять лет назад», - приводит интервью Шимона Шинковского радиостанция Radio Maryja.

Ранее стало известно, что на памятные мероприятия, посвященные 80 годовщине начала Второй мировой войны, Дональд Трамп не приедет. Он объяснил свой отказ приближающимся к берегам Флориды сильнейшим ураганом «Дориан». Вместо себя президент США отправил в Польшу вице-президента Майка Пенса.

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