Одобрено первое в истории лекарство от аллергии на арахис

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило первый лекарственный препарат от аллергии на арахис. После 8 часов обсуждения, 7 членов Управления из 9 проголосовали за эффективность препарата, известного, как AR101.

С 2011 года разработкой препарата занималась компания Aimmune Therapeutics, получив на исследования 3,5 миллионов долларов. Действия лекарства заключается в том, что пациентам предлагают принимать таблетки с минимальным содержанием арахисового белка, постепенно увеличивая его дозу. В результате иммунная система должна научиться переносить арахисовый белок без последствий.

В исследованиях принимали участие 200 аллергологов из США. Они предлагали своим пациентам калиброванные дозы арахисового белка. При этом человек мог принимать лекарство и в домашних условиях, но иметь при себе адреналин, которым мог бы воспользоваться в случае аллергической реакции, сообщает издание Science.

Ранее стало известно, что ученые из Цюрихского университета разработали вакцину, которая уничтожает аллергенный белок Fel d1. Препарат вводят кошкам, и благодаря этому животное перестает вызывать у человека аллергию. Вакцина была разработана еще в 2013 году. Но ученым понадобилось 6 лет, чтобы доказать, что вещество безопасно для животных.