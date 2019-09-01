Пенс и Зеленский встретятся в Варшаве

Вице-президент США Майкл Пенс проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Она пройдет 1 сентября в Варшаве.

Двусторонняя встреча отмечена в графике вице-президента. Она запланирована на 14.40 по местному времени (15.40 мск).

Сколько продлится встреча, неизвестно, однако следующее мероприятие в рамках визита Пенса в Польшу назначено на 17.10 (18.10 мск), сообщает ТАСС со ссылкой на документ распространенный Белым домом.

Пенс посетит Польшу в связи с мероприятиями по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны, которые пройдут 1 сентября. Изначально предполагалось, что в Варшаву приедет президент США Дональд Трамп, однако его задержал ураган «Дориан», приближающийся к штату Флорида.