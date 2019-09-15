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В Сенате США предложили нанести удары по нефтяным объектам Ирана

Тамара Астапенкова
05:03 15.09.2019
Республиканец Линдси Грэм считает, что подобная атака станет «сокрушительным ударом по режиму».
В Сенате США предложили нанести удары по нефтяным объектам Ирана
© Фото: pixabay.com

Сенатор от штата Южная Каролина, республиканец Линдси Грэм заявил, что властям США стоит проучить Иран за его «дурное поведение». Законодатель предложил рассмотреть возможность нанесение ударов по нефтяным объектам исламской республики из-за нападения на НПЗ Саудовское Аравии. По мнению Грэма, подобные удары станут «сокрушительным ударом режиму».

«Иран не прекратит свое дурное поведение до тех пор, пока последствия не станут более ощутимыми, такими, как нанесение ударов по нефтяным объектам, которые станут сокрушительным ударом по режиму», - написал Линдси Грэм в Twitter.

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео обвинил иранские власти в причастности к нападениям на НПЗ Саудовской Аравии и призвал все страны «публично и безоговорочно» осудить атаки со стороны Ирана и призвать Тегеран к ответу. Политик также заявил, что «нет никаких доказательств, что нападения были совершены из Йемена».

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