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На МКС отремонтируют прибор для поиска темной материи

Роман Захаров
05:25 15.09.2019
Ремонтные работы произведут американец Эндрю Морган и итальянец Лука Пармитано.
На МКС отремонтируют прибор для поиска темной материи
© Фото: pixabay.com

На ноябрь-декабрь этого года запланированы пять выходов астронавтов в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) с целью осуществления работ по ремонту прибора для поиска темной материи AMS-02. Об этом РИА Новости рассказали в NASA.

По данным информагентства, выходы в открытый космос совершат американец Эндрю Морган и итальянец Лука Пармитано.

Спектрометр AMS-02 был доставлен на борт МКС весной 2011 года. Научный прибор используется для изучения состава космических лучей, поиска антиматерии и темной материи. 

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