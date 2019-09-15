На МКС отремонтируют прибор для поиска темной материи

На ноябрь-декабрь этого года запланированы пять выходов астронавтов в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) с целью осуществления работ по ремонту прибора для поиска темной материи AMS-02. Об этом РИА Новости рассказали в NASA.

По данным информагентства, выходы в открытый космос совершат американец Эндрю Морган и итальянец Лука Пармитано.

Спектрометр AMS-02 был доставлен на борт МКС весной 2011 года. Научный прибор используется для изучения состава космических лучей, поиска антиматерии и темной материи.