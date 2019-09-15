На Украине заявили об угрозе ликвидации железных дорог в стране

Приватизация «Укрзализныци», анонсированная ранее командой украинского лидера Владимира Зеленского, может иметь катастрофические последствия для системы железнодорожного транспорта Украины. Такое заявление сделал экс-заместитель министра инфраструктуры страны Александр Кава.

Он убежден, что планы приватизации «Укрзализницы» озвучивают те, кто не имеет представления, как работает железнодорожный транспорт и не учитывает опыт стран Европы.

«Если будет принято такое решение (о приватизации - прим. ред.), то Украина станет первой европейской страной, которая практически уничтожит систему железнодорожного транспорта», - заявил Кава в эфире YouTube-канала «CapitalTV».

По словам бывшего чиновника, подобное уже происходило в латиноамериканских государствах, что повлекло за собой прекращение пассажирского движения и демонтаж до двух третей железнодорожной сети.

В качестве положительного примера Кава привел Европу, где железнодорожная инфраструктура, по его словам, находится в собственности государства.

«Что касается подвижного состава, то в большинстве стран Европы на рынке доминирует государственный перевозчик», – привел пример Александр Кава.

Ранее украинские СМИ неоднократно сообщали о плачевном состоянии железнодорожной инфраструктуры Украины. Среди основных проблем отмечались большой возраст тепловозов и вагонов, а также железнодорожное полотно, которое нуждается в срочном ремонте.