Эксперты спрогнозировали цены на самые популярные крупы в России

В России спрогнозировали цены на самые популярные крупы у россиян на ближайший крупяной сезон, который начался с 1 сентября и закончится 1 августа 2020 года. Эксперты ожидают понижение цен на пшено и шлифованный рис, и повышение на гречневую крупу.

«Уже на старте нового крупяного сезона 2019-2020 мы видим значительный разворот цен производителей пшена и риса в сторону снижения, а гречка начала восстанавливать утерянные за многие месяцы вследствие перепроизводства ценовые позиции», - сообщила заместитель генерального директора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Ирина Глазунова.

Она добавила, что в оптовом сегменте гречневая крупа продолжает дорожать, и в ближайшее время ситуация не изменится, что в результате приведет к росту розничной цены.

«Аналогичная динамика наблюдается и в опте. В перспективе ближайших месяцев такая ситуация будет сохраняться и в дальнейшем распространится и на потребительский рынок", - приводит РИА Новости слова Ирины Глазуновой.

По данным ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров («Руспродсоюз») на 6 сентября 2019 года рост цены за тонну гречневой крупы на оптовом рынке вырос на 55,4%, по сравнению с началом сентября 2018 года. Тонна гречки в сентября этого года составила 27, 21 тысячи рублей, в августе - 23,165 тысячи рублей.

Ранее Росстат представил информацию о товарах, стоимость которых за год снизилась или наоборот повысилась. По данным ведомства, цены на гречку, помидоры и чеснок снизились, а вот на пшено, капусту и газовое моторное топливо выросли.