Самого опытного российского космонавта списали по здоровью

Главная медкомиссия на заседании в Центре подготовки космонавтов приняла решение об исключении из отряда самого опытного из нынешних российских космонавтов - Федора Юрчихина.

Как пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление командира отряда космонавтов Олега Кононенко, комиссия приняла окончательное решение по вопросу списания Юрчихина.

В материале отмечается, что решение медкомиссии должно быть утверждено приказом на отчисление из отряда, для чего понадобится сбор межведомственной комиссии.

Федор Юрчихин имеет за своими плечами пять космических полетов - четыре на кораблях «Союз» и один на американском шаттле «Атлантис». В первый раз он побывал на орбите в 2002 году. Суммарная продолжительность его полетов составляет 672 суток и 21 час.

За свою профессиональную карьеру Юрчихин совершил девять выходов в открытый космос общей протяженностью почти 60 часов.

Сейчас российский отряд космонавтов насчитывает 25 человек, еще восемь человек являются кандидатами в космонавты. У многих из космонавтов нет опыта полетов на орбиту.