В Японии таксист протаранил группу пешеходов

В Японии в городе Нагоя таксист совершил наезд на группу пешеходов. В результате происшествия пострадали по меньшей мере семь человек.

Как сообщает телеканала NHK, инцидент произошел в районе железнодорожной станции Канаяма.

В настоящий момент все пострадавшие находятся в больнице. О состоянии их здоровья в материале ничего не говорится.