В Японии таксист протаранил группу пешеходов
В результате инцидента пострадали несколько человек, которые были доставлены в медучреждение.
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В Японии в городе Нагоя таксист совершил наезд на группу пешеходов. В результате происшествия пострадали по меньшей мере семь человек.
Как сообщает телеканала NHK, инцидент произошел в районе железнодорожной станции Канаяма.
В настоящий момент все пострадавшие находятся в больнице. О состоянии их здоровья в материале ничего не говорится.