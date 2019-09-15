В Ространснадзоре начали проверку автоперевозчика после ДТП под Ярославлем

Ространснадзор начал проверку деятельности в отношении автоперевозчика - акционерного общества «Ярославское автотранспортное предприятие», которому принадлежит автобус ПАЗ, столкнувшийся с фурой под в Ярославлем.

«Ространснадзор приступил к проверке пассажироперевозчика АО "Ярославское АТП», - приводит ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.

Смертельная авария произошла около 11 часов утра в субботу, 14 сентября, в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области около деревни Заячий Холм. Пассажирский автобус ПАЗ, в котором находились 35 пассажиров, столкнулся с грузовой фурой. По предварительной информации грузовой автомобиль МАН выехал на полосу встречного движения. Удар пришелся на левую сторону автобуса.

В результате столкновения оба водителя погибли на месте. На данный момент известно о восьми погибших и 28 пострадавших. Среди попавших в больницу пассажиров есть ребенок 7 лет. По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Следователи собирают максимум информации, чтобы выяснить, что стало причиной столкновения.