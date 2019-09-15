Названа стоимость украденного из дворца Черчилля золотого унитаза

Стоимость золотого унитаза, который был похищен в субботу, 14 сентября, из Бленхеймского дворца в Оксфордшире, где родился Уинстон Черчилль, составляет примерно 4,8 миллиона фунтов стерлингов (около 6 миллионов долларов). Об этом изданию Express рассказал главный управляющий дворца Доминик Хэр.

«У нас установлены современные системы безопасности, и мы не припоминаем, чтобы здесь когда либо происходили такие инциденты. События последних 24 часов означают, что у нас могут появиться основания пересмотреть некоторые из наших систем безопасности», - приводит портал слова Хэр.

В субботу полиция Британии сообщила о поисках золотого унитаза, украденного из Бленхеймского дворца. Сантехническое приспособление было изготовлено из 18-каратного золота итальянским художником-концептуалистом Маурицио Каттеланом и присутствовало во дворце в качестве инсталляции на художественной экспозиции. При этом унитазом можно было пользоваться, однако музейный охранник в этот момент должен был находиться за дверью туалета.

По данным стражей порядка, кража произошла ночью. Поскольку унитаз был подключен к канализации, в момент преступление помещение залило водой. Правоохранители считают, что злоумышленников было несколько.

В настоящий момент по подозрению в совершении этого преступления задержан один человек - 66-летний мужчина, чье имя не называется.