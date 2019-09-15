Сноуден рассказал о мечте получить убежище во Франции

Бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден сообщил, что очень хочет получить убежище во Франции, о котором просил еще в 2013 году.

«Я подал заявление о предоставлении убежища во Франции в 2013 году, при президенте Франсуа Олланде. Конечно, я очень бы хотел, чтобы господин Макрон предоставил мне право на убежище», - сказал Эдвард Сноуден в интервью радиостанции France Inter.

Бывший сотрудник американских спецслужб считает, что защита информаторов не является «враждебным актом» и «принимать кого-то вроде меня - это не нападать на Соединенные Штаты».

Ранее Сноуден назвал условие, при котором он может прилететь в США. По его словам, если бы ему предоставили гарантию объективного рассмотрения его дела в суде, то он мог бы вернуться.