Парашют с россиянами оторвался от катера в Турции: видео

Двое граждан России пострадали в результате несчастного случая при парасейлинге (полет на парашюте за катером) на юге Турции. Об этом говорится в сообщении генконсульства РФ в Анталье.

«Во время парасейлинга по неизвестным причинам произошел обрыв каната, соединяющего парашют с катером, и сильным порывом ветра туристы были отброшены на пальмовые деревья на берегу», - информируют российские дипломаты в Facebook.

После происшествия россияне были доставлены в медицинские учреждения Антальи. Состояние одного из пострадавших врачи оценивают как крайне тяжелое. Правоохранительные органы Турции выясняют причины ЧП.