Десятки пострадавших: на концерте в немецком Эссене рухнула сцена

Более 20 человек пострадали при обрушении сцены на концерте в Германии. Конструкцию снесло сильным ветром.

Немецких хип-хоп исполнителей Marteria и Casper на открытой площадке в городе Эссен слушали порядка 20 тысяч человек. В разгар шоу начался шторм: пошел ливень и подул сильный ветер, который и разрушил сцену.

«Два человека получили серьезные ранения, 21 – легкие», – сообщила телерадиокомпания WDR.

В результате концерт пришлось закончить досрочно. Ранее в Китае сцена не выдержала веса сотни детей, которые пришли на театральный кастинг. В результате инцидента один ребенок погиб.