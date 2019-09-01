Десятки пострадавших: на концерте в немецком Эссене рухнула сцена
Причиной обрушения конструкции стала плохая погода.
© Видео: juujia Twitter © Фото: Marcel Kusch, dpa, GlobalLookPress
Более 20 человек пострадали при обрушении сцены на концерте в Германии. Конструкцию снесло сильным ветром.
Немецких хип-хоп исполнителей Marteria и Casper на открытой площадке в городе Эссен слушали порядка 20 тысяч человек. В разгар шоу начался шторм: пошел ливень и подул сильный ветер, который и разрушил сцену.
«Два человека получили серьезные ранения, 21 – легкие», – сообщила телерадиокомпания WDR.
В результате концерт пришлось закончить досрочно. Ранее в Китае сцена не выдержала веса сотни детей, которые пришли на театральный кастинг. В результате инцидента один ребенок погиб.