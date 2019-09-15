Саудовская Аравия вдвое сократила добычу нефти после атаки дронов

Министр энергетики Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд заявил, что в результате террористических атак на НПЗ в королевстве добыча нефти сократилась на 50%. По словам министра, атаки дронов привели к временной приостановке производственных операций на заводах Aramco в Абкайке и Хурайсе.

«По предварительным оценкам, эти взрывы привели к прекращению поставок сырой нефти, оцениваемых в 5,7 млн ​​баррелей, или около 50% добычи компании», - приводит слова министра энергетики агентство SPA.

Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд добавил, что в настоящее время компания Aramco собирает информацию, чтобы провести полную оценку причиненного ущерба, которую планирует предоставить в следующие 48 часов. Он также заверил, что часть потерь будет компенсирована покупателям за счет резервных хранилищ.

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео обвинил Иран в причастности к террористическом атакам на нефтеперерабатывающие объекты Саудовской Аравии и призвал страны мира осудить действия Тегерана. По его мнению президент Ирана Хасан Роухани и глава МИД Мохаммад Джавад Зариф только делают вид, что предпринимают какие-то дипломатические усилия.