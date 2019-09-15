Массовую драку устроили футболисты во время матча в Дагестане

На стадионе «Труд» в Махачкале в ходе матча 16 тура первенства ЮФО среди юношеских команд 2003 годов между игроками «УОР-Дагестан» и «Юность» вспыхнул конфликт, который перерос в массовую драку. Разнять потасовку попытались тренеры и сотрудники штабов клубов, однако остановить драку смогли только сотрудники полиции, дежурившие на матче.

Как сообщили в республиканском управлении МВД, в конфликте участвовали около 40 человек.

«В отдел полиции доставлено пять человек - предполагаемые зачинщики», - заявили в ведомстве.

Отмечается, что одному из участников потасовки потребовалась госпитализация.

Следствию предстоит установить обстоятельства драки и степень вины доставленных в отдел.